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Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev alev yandı: 20 ölü, 29 yaralı

Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs, freni boşalarak köprüye çarptı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Giriş: 28.03.2023 - 04:05 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev alev yandı: 20 ölü, 29 yaralı
Suudi Arabistan'da feci kaza: 20 ölü, 29 yaralı
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AA

Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA'nın Suudi Arabistan medyasına dayandırdığı haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarptı.

ALEV ALEV YANDI

Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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