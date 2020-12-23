Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste ilişkin "işkence davası" reddedildi

Suudi Arabistan merkezli Sebk (Sabq) ve Eş-Şark el-Avsat gazetelerinin haberine göre, Ceza Mahkemesi, Hezlul'un ailesinin 20 ay önce açtığı davanın reddedilmesine hükmetti.
Mahkeme, dava kapsamında sunulan delillerin ve verilen ifadelerin, Hezlul'un hapishanede işkenceye maruz kalmadığı ve kötü muamele görmediğini kanıtladığı sonucuna ulaştı.
Karara ilişkin yargı yolunun açık olduğu ve 30 gün içinde hükme itiraz edilebileceği belirtildi.
- Sosyal medyada karara tepki geldi
Luceyn'in kız kardeşleri Lina ve Alya Twitter hesaplarından söz konusu kararı kabul etmediklerini duyurdu.
"Luceyn Yalan Söylemiyor" etiketiyle paylaşımda bulunan Lina, "Luceyn değil siz yalancısınız, bunun en büyük kanıtı da hakimin, başsavcılığın işkence suçlamasını reddettiğini gösteren raporunun bir nüshasının Luceyn'e verilmesini reddetmesidir." ifadesini kullandı.
Alya ise "işkencenin 2 yıl önce gerçekleşmiş olmasının bunu unutacakları anlamına gelmediğini ve haklarını talep etmeye devam edeceklerini" kaydetti.
Avrupa-Suudi Arabistan İnsan Hakları Örgütü Başkanı Ali ed-Dubisi ise Twitter hesabından, "Savunmasız bir kadın devletin en önemli kurumları tarafından kuşatılmış ve aleyhinde işbirliği yapmış. O, koğuşunda tek bir söz bile etmeden bütün dünya ona inanıyor ve siz yalan söylüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin (63) oğlu Abdullah el-Avde ise adli süreçte bir sıkıntı olduğunu, 20 aylık bir gecikmenin ardında 2 hafta içinde kararın çıktığını dile getirdi. Avde, işkence suçunun örtbas edildiğini kaydetti.
Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.
Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!