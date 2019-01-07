Suudi Arabistan'da oynanacak İtalyan Süper Kupa maçında kadınlara kısıtlı giriş izni tepki çekti

07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalyan birinci ligi Serie A ekipleri Juventus ile Milan arasında 16 Ocak'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçında kadınların stadyuma kısıtlı giriş iznine sahip olması tepkilere ve boykot çağrılarına yol açtı.
Serie A ligi tarafından yapılan açıklamada, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kent Stadyumu'nda oynanacak maçta tribünlerin "tekler" ve "aileler" olmak üzere ikiye ayrılacağı belirtildi. Açıklamaya göre "tekler" bölümüne yalnızca erkekler alınacak, kadınlarsa ancak karma "aile" tribününe girebilecek.
Bu uygulama, İtalya'da spor ve siyaset dünyasının hemen her kesiminden tepki çekti.
Kendisi de bir Milan taraftarı olan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İtalyan Süper Kupası'nın, kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan stada gidemediği bir İslam ülkesinde oynanması üzücü, tiksindirici! Ben bu maçı izlemeyeceğim" dedi.
Salvini'nin "kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan maça gidemeyecekleri" yönündeki sözleri ise Suudi Arabistan'ın Roma Büyükelçiliği tarafından yalanlandı. Ansa ajansının sorularını yanıtlayan Suudi Büyükelçilik yetkilileri, kadınların aileler için ayrılan bölüme yalnız başlarına da girebilecekleri belirtildi.
Ancak bu açıklama da tepkileri dindirmedi.
Milan'ın eski sahibi Silvio Berlusconi'nin kızı ve kulübün eski başkan yardımcısı Barbara Berlusconi dün Il Fatto Quotidino gazetesine konuyla ilgili bir mektup yolladı ve "Bir kadın olarak bu maçın, kadınlara saygı gösterilmeyen bir ülkede organize edilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Barbara Berlusconi ayrıca, "Bu maçın, birçok İslam ülkesinde yaşananları bir kez daha mercek altına almak ve hoş görülemeyecek gelenek ve yasakları yıkmaya başlamak için bir fırsat olmasını" umduğunu da söyledi.
Eski Spor Bakanı Luca Lotti de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası bu maçın Suudi Arabistan'da yapılmaması çağrısı yapmıştı. Lotti, kadınların stadyuma girişine kısıtlama getirileceği haberleri üzerine de tepkisini yineledi ve "Futbolu sevenler tüm kültürel engellere karşı çıkar" dedi.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda da maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına tepkiler ve maçın yayınlanacağı Rai kanalını izlememe çağrıları geldi. Bazıları da Milan ve Juventus'a sahaya çıkmama çağrısı yaptı.
İtalya Süper Kupa maçları daha önce de aralarında Çin, Libya ve Katar'ın da yer aldığı farklı ülkelerde oynanmıştı.
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