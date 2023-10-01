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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da otel alev alev yandı

        Suudi Arabistan'da otel alev alev yandı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir otelde çıkan yangında alevler tüm binayı sardı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:46
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        Suudi Arabistan'da otel alev alev yandı
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        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir otel, belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim olurken, otel yakınındaki 9 araç kullanılamaz hale geldi.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bir otelde yangın çıktı. Olaya Caddesi'nde bulunan otelde çıkan yangında alevler tüm binayı sardı.

        Önlem amacıyla bölgedeki binaların tahliye edildiği yangında, 9 araç kullanılamaz hale geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın görevliler tarafından söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

        Sivil Savunma Müdürlüğü yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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        #suudi arabistan
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