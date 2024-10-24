Suudi Arabistan'da Mancini dönemi sona erdi!
Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin görevine son verildi.
Giriş: 24.10.2024 - 20:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:07
Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki göreve sona erdi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Federasyonun açıklamasında yeni teknik direktörün kısa sürede açıklanacağı belirtildi.
Suudi Arabistan'da 18 maça çıkan Mancini, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
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