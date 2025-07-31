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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da lunaparktaki eğlence aracı yere çakıldı: O anlar böyle kaydedildi! | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'da lunaparktaki eğlence aracı yere çakıldı: O anlar böyle kaydedildi!

        Suudi Arabistan'da bir lunaparktaki eğlence aracı meydana gelen arıza sonucu yere çakıldı. En az 23 kişinin yaralandığı kaza anbean kameralara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:15
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        Lunaparktaki eğlence aracı yere böyle çakıldı!
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        Suudi Arabistan'da bir lunapark oyuncağının arızalanması sonucu en az 23 kişi yaralandı. Olay, Taif'teki Green Mountain Parkı'nda meydana geldi.

        Olay anında kaydedilen videoda, eğlence oyuncağının orta direğinin ikiye bölündüğü ve yere çakıldığı görülüyor.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, kazada en az 23 kişi yaralandı, üçünün sağlık durumu ise kritik.

        Lunaparktaki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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