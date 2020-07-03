Suudi Arabistan'da Kovid-19'a yakalanan çift Türkiye'ye getirildi - İSTANBUL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen Ayşen Oğuzcan (46) ile Nedim Oğuzcan (46) çifti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen TC-RSC tescil işaretli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan saat 21.16'da havalanan uçak saat 00.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına iniş yaptı.Buradan alınan Oğuzcan çifti, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."