Suudi Arabistan'da kabine değişikliği

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Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud, bir kraliyet kararnamesi yayımlayarak Suudi Arabistan kabinesinde değişikliğe gitti.

Veliaht prens olan ve ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Muhammed bin Salman'a başbakanlık görevi veren Kral Salman, Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan diğer oğlu Khalid bin Salman'ı da Savunma Bakanı mevkisine atadı.

Prens Abdulaziz bin Salman, Enerji Bakanlığı görevine devam edecek. Dışişleri ile Yatırım Bakanlığı da değişikliğe uğramadı.

Kararnamede ayrıca Senegal'e 63 milyon dolarlık kredi verileceği belirtildi. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Senegal'in başkenti Dakar'dan Tivaoune'ye uzanan bir sahil yolunun yapımını finanse etmek için kredi verecek.