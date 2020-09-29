Suudi Arabistan'da 10 terör hücresi üyesi gözaltına alındı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Kurumunun açıklamasında, belirlenen adreslere yapılan baskında10 terör hücresi üyesinin gözaltına alındığı, üyelerden 3'ünün, 3 yıl önce İran'daki Devrim Muhafızlarına ait bölgelerde askeri eğitim gördüğü belirtildi.

Baskında çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirilirken, güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınanların kimlik bilgileri paylaşılmadı.

İran'dan söz konusu olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.