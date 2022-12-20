AA

El-Falih, iki günlük temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Maliye Bakanı Samir Şerifov, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la görüştü, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'ı ziyaret etti.

Aliyev ve bakanlarla görüşmelerde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ülkesinin desteğini ve toprakların işgalden kurtarılmasından duyulan memnuniyeti dile getiren el-Falih, Azerbaycan'la iş birliğini daha da geliştirme ve yatırım yapma niyetinde oldukları yönünde açıklamalarda bulundu.

El-Falih, Bakü'de Azerbaycan Maliye Bakanı Şerifov'la Suudi Arabistan-Azerbaycan Hükümetleri Arasında Ekonomi, Ticaret, Yatırım, Teknoloji, Kültür, Spor ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Karma Komisyonu'nun 7. Toplantısına katıldı.

Toplantı kapsamında Suudi Arabistan-Azerbaycan İş Konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

El-Falih'in Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov'la yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan'ın Azerbaycan'a yatırım olanakları ve Suudi şirketlerin işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar sürecinde yer alma imkanları konuşuldu.

Görüşmede, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Temasları kapsamında işgalden kurtarılan Zengilan'ı da ziyaret eden el-Falih, burada gazetecilere, "Yatırımcılarımız kurtarılmış bölgelerde güneş ve rüzgar enerjisi, turizm, tarım ve teknolojiye yatırım yapmakla ilgileniyor." diye konuştu.

Fotoğraf: AA