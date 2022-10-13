Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.
Suudi Arabistan hükümetinin, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı sonrası yapılan açıklamaları incelediği aktarılan açıklamada, hükümetin, OPEC+ kararlarının "ekonomik çerçevenin dışında alındığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışan ve gerçeklere dayanmayan" bu açıklamaları tümüyle reddettiği ifade edildi.
Söz konusu kararların, OPEC+ grubu ülkeleri tarafından ortak bir biçimde alındığı belirtilen açıklamada, bu türden OPEC+ grubu toplantı sonuçlarının üye ülkelerce toplu olarak onaylandığı, hiçbir ülkeye özgü olmadığı ve petrol piyasalarındaki arz ve talep dengesini dikkate aldığı kaydedildi.
Açıklamada, OPEC+ grubunun kararlarını uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş bağımsız uygulamalarına göre bağımsız olarak aldığı belirtildi.
Petrol piyasası koşullarıyla ilgili olarak OPEC+ grubu dışındaki müttefikler ve ortaklarla diyalog ve görüş alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ABD yönetimiyle yaptığı sürekli istişareler sırasında Washington'un, "kararı bir ay ertelemeyi" teklif ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Ancak bütün ekonomik analizler, önerildiği gibi karar alma sürecini bir ay ertelemenin olumsuz ekonomik sonuçları olacağını gösteriyor." ifadesine yer verildi.
"Ukrayna krizi konusunda Suudi Arabistan'ın tutumuyla alakalı gerçekleri çarpıtma girişiminin esef verici" olduğu ifade edilen açıklamada, Riyad yönetiminin, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Birleşmiş Milletler'de kabul edilen kararları destekleyen tavrını değiştirmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın tüm dost ülkelerle sağlam ilişkilerini korumaya çalıştığı bir dönemde dikteleri, küresel ekonomiyi piyasa dalgalanmalarından korumak için üzerinde çalıştıkları hedefleri değiştirmeye yönelik her türlü eylemi veya çabayı reddettiği" kaydedildi.
"Ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için yapıcı, politik olmayan bir diyalog kurulması ve tüm ülkelerin çıkarlarına neyin hizmet ettiğine dair akıllıca ve rasyonel bir değerlendirme yapılması gerekir." ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD ile ilişkilerine her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek stratejik bir perspektiften baktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarların güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışın korunması, terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleye etkin bir şekilde katkıda bulunulması gibi son seksen yılda dayandığı sağlam temellere" vurgu yapıldı.
NE OLMUŞTU?
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.
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