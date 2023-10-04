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        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday

        Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'nı düzenlemek için aday olacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:09
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        Suudi Arabistan, 2034'e aday!
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        Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini duyurdu.

        SAFF internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini açıkladı." bilgisi verildi.

        Açıklamada, "SAFF liderliğindeki 2034 teklifi, dünya standartlarında bir turnuva sunmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

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