11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suud hanedanında prenslere tutuklama dalgası devam ediyor
- Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a darbe planlandığı suçlamasıyla Biat Konseyi içinden bir prens daha tutuklandı
Suudi Arabistan hanedanında, Biat Konseyi üyesi Muhammed bin Saad Al Suud'un Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a darbe planladığı suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni David Hearst imzalı habere göre, Suudi Arabistan’da son dönemde hanedan içinden tutuklanan prenslere bir yenisi eklendi.
Habere göre, bu kez, Suudi Arabistan'da tahta geçecek veliaht prensi belirlemekle görevli Biat Konseyi üyelerinden Muhammed bin Saad Al Suud tutuklandı.
Bin Saad'ın Kral Selman'ın kardeşinin oğlu, dolayısıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın amca çocuğu olduğu ifade edildi. Suudi Arabistan yönetiminden ülkede yaşanan tutuklanmalara ilişkin henüz bir yalanlama ya da resmi açıklama yapılmadı.
- Muhammed Bin Selman tahta geçmeye hazırlanıyor
MEE'nin haberine göre, Muhammed Bin Selman, kasım ayında Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi öncesinde tahta geçmeye hazırlanıyor.
Kral Selman’ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve demans yaşadığı belirtilen haberde, Kral'ın tahtan çekilerek yerini oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a bırakması halinde Biat (Sadakat) Konseyinin bu geçişi onaylamasının gerektiği, bu nedenle Muhammed bin Selman’ın "Konseyi dize getirmeye çalıştığı" öne sürüldü.
Haberde, Biat Konseyi içinden tutuklananların sayısının 4'e ulaştığı paylaşıldı. Son dalgada Muhammed bin Saad, bir önceki dalgada Muhammed bin Nayif, Kral Selman'ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ve daha önce de Miteb bin Abdullah'ın tutuklanması, Muhammed bin Selman'ın Konseye ilişkin planlarının göstergesi olarak değerlendirildi.
- Kral Selman'ın sağlığı kötüye gidiyor
Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin çok sayıda iddianın ortalıkta dolaştığına işaret edilen haberde, Kral'ın geçen yıl katıldığı uluslararası bir zirvedeki konuşmasında kaldığı yeri unuttuğu aktarıldı.
Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, "Kral Selman'ın çevresinde olan bitene ilişkin farkındalığının kalmadığını, aynı cümleleri tekrar ettiğini, söylediklerini veya çevresinde söylenenleri unuttuğunu" ileri sürdü.
Bölgesel ve uluslararası basın, hafta sonunda Suud hanedanı içindeki önde gelen bazı prenslerin tutuklandığına ilişkin haberler geçmişti. Bazı kaynaklar, Prens Ahmed'in tutuklanmasının ardından Kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ''darbe girişiminde'' bulunduğu suçlamasıyla tutuklandığını iddia etmişti.
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