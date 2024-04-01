Sütü dolaba böyle koymayın!
Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini koruyamayan meyve ve sebzeler için önemli tavsiyeler...
- 1
Sütünüzü asla buzdolabının bölmelerine koymamalısınız.
- 2
Sütü buzdolabı sıcaklığının daha sabit olduğu merkez kısımlara koyarsanız daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.
- 3
Sirke ve suyu karıştırarak meyvelerinizi taze tutabilirsiniz.
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- 4
10 kaşık suyla bir kaşık sirkeyi iyice karıştırın. Daha sonra meyveleri içine atın.
- 5
Bu yöntem sayesinde meyvelerinizi iki haftaya kadar küften uzak tutarak tazeliğini koruyabilirsiniz.
- 6
En kolay bozulan meyvelerden biri olan muzların köklerine streç film sarın. Streç film, meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasını sağladığı için muzlar uzun süre taze kalabilir.
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- 7
Uzun süre kalıcı muzlar elde etmek için, muzları birbirinden ayırarak köklerini streç filmle de sarabilirsiniz.
- 8
Taze tutulması zor meyvelerden biri de avokado.
- 9
Avakadolarınızı ikiye ayırarak streç filmle sarabilirsiniz.
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- 10
Bu yöntemle avakadolarınızın oksitlenmeden dolayı kahverengiye dönmesini engellemiş olursunuz.
- 11
Patatesleri, elmalar ile birlikte tutarak filizlenmesini engelleyebilirsiniz.