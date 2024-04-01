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        Haberler Yaşam Sütü dolaba böyle koymayın!

        Sütü dolaba böyle koymayın!

        Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini koruyamayan meyve ve sebzeler için önemli tavsiyeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:55
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        • 1

          Sütünüzü asla buzdolabının bölmelerine koymamalısınız.

        • 2

          Sütü buzdolabı sıcaklığının daha sabit olduğu merkez kısımlara koyarsanız daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.

        • 3

          Sirke ve suyu karıştırarak meyvelerinizi taze tutabilirsiniz.

        • 4

          10 kaşık suyla bir kaşık sirkeyi iyice karıştırın. Daha sonra meyveleri içine atın.

        • 5

          Bu yöntem sayesinde meyvelerinizi iki haftaya kadar küften uzak tutarak tazeliğini koruyabilirsiniz.

        • 6

          En kolay bozulan meyvelerden biri olan muzların köklerine streç film sarın. Streç film, meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasını sağladığı için muzlar uzun süre taze kalabilir.

        • 7

          Uzun süre kalıcı muzlar elde etmek için, muzları birbirinden ayırarak köklerini streç filmle de sarabilirsiniz.

        • 8

          Taze tutulması zor meyvelerden biri de avokado.

        • 9

          Avakadolarınızı ikiye ayırarak streç filmle sarabilirsiniz.

        • 10

          Bu yöntemle avakadolarınızın oksitlenmeden dolayı kahverengiye dönmesini engellemiş olursunuz.

        • 11

          Patatesleri, elmalar ile birlikte tutarak filizlenmesini engelleyebilirsiniz.

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