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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sütte tavsiye fiyatı artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Sütte tavsiye fiyatı artırıldı

        Ulusal Süt Konseyi, litre başı 14.65 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatını 17.15 TL'ye yükseltti. Yeni fiyat, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:36
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        Sütte tavsiye fiyatı artırıldı
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        Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

        Buna göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde belirlendi. Böylece tavsiye fiyatı daha önceki 14.65 liralık seviyesinden yüzde 17.1 artırılmış oldu.

        Söz konusu artışla beraber raflardaki süt ve süt ürünlerine de zam yapılması bekleniyor.

        Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0.1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

        Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

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