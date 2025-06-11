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        Haberler Spor Diğer Sutopu'nda tarihi başarı! Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda - Diğer Haberleri

        Sutopu'nda tarihi başarı! Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

        Sutopu'nda A Milli Erkek Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Almanya'yı 17-16 mağlup ederek şampiyonaya katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlıların 76 yıldır organizasyona katılan Almanya'yı elemesi gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:14
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        Sutopu'nda tarihi başarı! Erkek Milli Takımı finallerde
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        Sutopu Erkek A Milli Takımımız, tarihi bir başarının altına imza attı. 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Almanya’yı 17-16’lık skorla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, şampiyonaya katılım hakkı kazandı.

        Türkiye Sutopu Federasyonu önderliğinde ENKA Sutopu Havuzu’nda düzenlenen organizasyonda elde edilen 3 galibiyet, finallerin yolunu açtı.

        Önceki maçlarında İsveç’i 30-7, Finlandiya’yı ise 33-6 mağlup eden millilerimiz, böylece 4 maçın 3’ünü kazanmış oldu.

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        Almanya galibiyetiyle Milli Takımımızın, Şubat 2026’da Sırbistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılması kesinleşti.

        Bilindiği üzere, Kadın Milli Takımımız da kısa süre önce finallere katılım hakkı kazanmıştı.

        ALMANYA 76 YIL SONRA ŞAMPİYONADA YOK!

        A Millilerin, Avrupa Şampiyonası'nın gediklisi olan ve 76 yıldır organizasyona katılan Almanya'yı elemesi gündem oldu.

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