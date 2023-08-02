Sutopu 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız çeyrek finalde!
17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İngiltere, İrlanda ve Ukrayna'nın ardından Sırbistan'ı da 15-7 mağlup ederek D Grubu'nu lider tamamladı. Şampiyonada gösterdiği performansla alkış alan ve iddiasını ortaya koyan Milliler Fransa'yı 9-5 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi olacak
Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 5. gününde Fransa'yı 9-5 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi oldu.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya bugün 6 maçla devam edildi.
Sabah seansındaki sıralama maçlarında Büyük Britanya İsviçre'yi 14-3, Romanya da İrlanda'yı 8-7 mağlup etti.
Çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Hırvatistan Slovakya'yı 21-7, İtalya da Malta'yı 20-3 yendi.
Akşam seansında ise İsrail, Sırbistan'ı 18-4 mağlup etti.
4'TE 4 GALİBİYET İLE GRUBU LİDER TAMAMLADIK
D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, günün son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
2. devrede ise savunmada etkili olan ve rakibine gol şansı vermeyen Türkiye, bulduğu 4 golle devreyi 7-3 üstün tamamladı.