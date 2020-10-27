Sütlü tatlılara ilgi artınca soğuk kadayıf üretti - DİYARBAKIR

AA

Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır'ın yüzyıllık lezzeti olan, sütlü, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz ve çubuk çeşitleriyle sunulan kadayıfı "soğuk" sütle üreterek müşterilerin beğenisine sundu.Hamuru ince ince açılan, içerisine fıstık konulan kadayıf, tereyağı sürülen tepsilerde pişiriliyor. Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk kadayıf, üzerine serpilen fıstık tozu ile servis ediliyor.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce yaptıkları yüzlerce denemenin ardından soğuk baklavayı piyasaya sürdüklerini söyledi.Kendilerinin ardından Türkiye'nin başka illerinde de soğuk baklava üretimine başlandığını belirten Elaldı, sürekli kendilerini yenileyerek yeni ürünler ortaya çıkardıklarını aktardı.

- "Müşterilerin sütlü ürünlere büyük ilgisi var"

Vatandaşların sütlü tatlılara ilgi göstermesinden dolayı sütlü kadayıf üretimine yöneldiklerini dile getiren Elaldı, şöyle konuştu:"Soğuk baklavaya olan rağbet bize soğuk kadayıfı yaptırdı. Soğuk kadayıfı yeni ürettik ama müthiş bir rağbet var. Tatlı yiyenlerin tercihine göre sütlü ürünlere ağırlık veriyoruz. Şeker hastaları bile bu tatlıyı çok rahat bir şekilde yiyebilirler çünkü şeker oranı çok az. Ayda 21 ton şerbetli ürün satarken 24 ton sütlü ürün satıyoruz. Müşterilerin sütlü ürünlere büyük ilgisi var."

Soğuk kadayıfın tescil işlemleri için başvuru yaptıklarını ifade eden Elaldı, farklı lezzetleri ortaya çıkarmak için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

"Dünyada soğuk baklava denildiğinde akla Diyarbakır geliyor." ifadesini kullanan Elaldı, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da sadece sütlü ürünlerin satılacağı merkezler açacaklarını kaydetti.Elaldı, "Duyan soğuk kadayıf yemeye geliyor. Soğuk kadayıfı tadan, 5-10 kişiyi daha alıp, getiriyor. Müthiş bir tat. 3 aya kalmaz Türkiye'de soğuk kadayıf rüzgarı esecek. Ürünlerimizi de piyasa fiyatının çok altında satıyoruz." diye konuştu.

- "Çok güzel bir tat"

İlk kez soğuk kadayıfı tadan Zeliş Enese, damakta çok güzel bir tat bıraktığını söyledi.Soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıfın da üretilmesinin güzel bir gelişme olduğunu ifade eden Enese, "Çok güzel bir tat. İlk defa yedim ve çok beğendim. Alıp eve de götüreceğim. Çocuklarımın da seveceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

- "Daha hafif, daha lezzetli"

Müşteri Atilla Kaymaz da soğuk baklavayı ilk olarak aynı pastanede tattığını şimdi ise soğuk kadayıfı denediğini söyledi.Kaymaz, "Tatlının en büyük özelliği hafif olması. Özellikle yaz aylarında hafif tatlılar rahatsız etmiyor. Tatlı seven birisi olarak soğuk baklava ve soğuk kadayıf tercihim oldu. Çünkü daha hafif, daha lezzetli." şeklinde konuştu.