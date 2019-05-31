31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Keskin, 1 Haziran'ın Dünya Süt Günü olduğunu, bu günün sütün sağlık için önemini, insan hayatına, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için kutlandığını söyledi.
Türkiye'de Dünya Süt Günü'nün 1991 yılından bu yana 21 Mayıs'ta kutlandığını anımsatan Keskin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2001 yılında aldığı kararla bütün üye ülkelerde kutlamaların 1 Haziran'da gerçekleştirilmeye başlandığını ifade etti.
Keskin, insanların enerji ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli besin gruplarından birinin süt ve süt ürünleri olduğuna dikkati çekerek, "Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.
Tevfik Keskin, Dünya Süt Günü'nün kutlanma amacının bedenen ve zihnen sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, her yaş grubundaki bireylere süt içme alışkanlığının kazandırılması, süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılması olduğunu dile getirdi.
YILDA KİŞİ BAŞI 40 LİTRE SÜT TÜKETİLİYOR
Avrupa'da kişi başına yıllık süt tüketimi 65 litre iken Türkiye'de bu rakamın 40 litre olduğunu belirten Keskin, son yıllarda yürütülen programlarla tüketimin istenilen düzeye gelmesinin hedeflendiğini anlattı.
Keskin, Türkiye'nin dünya çiğ süt üretiminde ABD, Hindistan, Brezilya, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ardından 8'inci, Avrupa'da ise 3'üncü sırada bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Ülkemiz genelinde yaklaşık 1 milyon aile süt üretimiyle uğraşmaktadır. Ülkemizde süt genellikle küçük ölçekli işletmeler (1-10 baş) tarafından üretilmekte ve satışa sunulan sütten elde edilen gelir, işletmedeki ailenin temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. Her geçen gün daha da artan ülke nüfusunun sağlıklı beslenmesi için süte ve sütün kaynağı olan hayvancılığımıza gereken önemin verilmesi zorunlu ve milli bir görevdir."
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