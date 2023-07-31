Süte dair daha önce duymadığınız 16 ilginç gerçek

İnekler günlük olarak diğer memelilere göre daha fazla süt ürettikleri için inek sütü en çok tüketilen süt türüdür.

Kazein ve peynir altı suyu proteini, inek sütünde bulunan iki protein türüdür. Her ikisi de amino asit içerdiğinden yüksek kaliteli proteinler olarak kabul edilir.