Süte dair daha önce duymadığınız 16 ilginç gerçek
Tüm dünyada en yaygın tüketilen besinlerden biri de süttür. Popüler bir besin olmasının yanı sıra hayatın birçok alanında farklı şekillerde de kullanılabilir. İşte, süte dair ilginç gerçekler...
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Geceleri ineklerden sağınan süt, uyku gelmesini sağlayan triptofan ve melatonin seviyeleri açısından daha yüksek seviyelere sahiptir.
Sütün yüzde 87'si sudan oluşur. Geri kalan yüzde 13 ise protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve minerallere ayrılmıştır.
- 2
Çiğ süt zararlı bakteri taşıyabilir, ancak pastörizasyon adı verilen bir işlemle bakteriler engellenir.
Keçi sütü, inek sütünden daha fazla kaloriye sahiptir ve besin açısından daha zengindir. Üstelik keçi sütünde, inek sütüne göre daha az laktoz vardır.
- 3
Mastit adı verilen bir meme enfeksiyonu, sütün tadının tatlı yerine tuzlu olmasına neden olabilir.
En popüler bitki bazlı sütlerden ikisi soya ve badem sütüdür. Hiçbiri laktoz içermez bu da onları süte alerjisi olan veya laktoza intoleransı olan kişiler için mükemmel alternatifler yapar.
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- 4
Kırmızı şarap lekeleri sütle çıkarılabilir. Yapmanız gereken tek şey, etkilenen bölgeyi leke çıkana kadar sütle ıslatmak ve ardından her zamanki gibi yıkamak.
Sütün fermente edilmesiyle üretilen laktik asit, ölü cilt hücrelerinin atılmasına ve cildin nemlenmesine yardımcı olduğu için cilt bakım ürünlerinde kullanılır.
- 5
Tüm bitki bazlı süt türleri arasında aromasız yulaf sütü en fazla kaloriye ve karbonhidrata sahiptir.
Spirulina adı verilen alglerden yapılmış, protein ve mineral bakımından da yüksek olan mavi-yeşil renginde bir süt türü vardır.
- 6
İnekler günlük olarak diğer memelilere göre daha fazla süt ürettikleri için inek sütü en çok tüketilen süt türüdür.
Kazein ve peynir altı suyu proteini, inek sütünde bulunan iki protein türüdür. Her ikisi de amino asit içerdiğinden yüksek kaliteli proteinler olarak kabul edilir.
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- 7
Sütün beyaz görünmesinin nedeni, içindeki yağ ve proteinin ışığı saçmasıdır.
Süt, diş minesini güçlendirdiği ve çürüklerle savaşan kalsiyum barındırdığı için dişler açısından faydalıdır.
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2001 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), sütün ve süt endüstrisinin önemini vurgulamak için 1 Haziran tarihini Dünya Süt Günü olarak ilan etti.
Buharlaştırılmış süt, sütteki suyun yüzde 60'ının buharlaştırılmasıyla oluşturulur. Yoğunlaştırılmış süt yapılırken aynı oranda su çıkarılır, ancak bu kez de şeker eklenir.
Kaynak: The Fact Site