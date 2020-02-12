12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Buna göre; aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,4 arttı, ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı.
Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.
Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 0,4 artarak 141 bin 301 ton olarak gerçekleşti. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 7,3 azalarak 1 milyon 540 bin 122 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 1 azalarak 88 bin 479 ton, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 181 bin 205 ton olarak gerçekleşti.
Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 6,6, kaymak üretimi yüzde 5,6, artarken, inek peyniri üretimi yüzde 2,3, tereyağı üretimi yüzde 4,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 5,2, yağsız süt tozu yüzde 15,1 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 65,7 azaldı.
Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kaymak üretimi yüzde 21,7, tereyağı üretimi yüzde 12,1, yağsız süt tozu yüzde 6,2 artarken ayran üretimi yüzde 1,4, inek peyniri yüzde 6, tam yağlı süt tozu yüzde 14,4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 15,9 azaldı.
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