Süt üretiminde düşüş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), süt ve süt ürünleri üretiminde Ağustos 2022 verilerini paylaştı.

TÜİK'e göre; ticari süt işletmelerince 799 bin 135 ton inek sütü toplandı.

GEÇEN AĞUSTOS AYINA GÖRE YÜZDE 2,9 DÜŞÜŞ

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 artarken; ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

'İNERKLERİN KESİLMESİ ÜRETİME YANSIYOR'

TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendiren Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım "Süt ineklerinin kesilmesi süt üretimine yansıyor" yorumunda bulundu.

FİYAT ARTIŞI NASIL ETKİLEYECEK?

Ulusal Süt Konseyi (USK), hafta başında yayınladığı duyuruyla, çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, süt alım fiyatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kirişci, "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödemesi planlanan çiğ süt destek primi de 2.5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bu fiyat artışının ardından önümüzdeki aylarda toplanan süt miktarında yaşanacak değişim merak konusu.

TÜSEDAD BAŞKANI: ÜRETİCİLER HAYVANLARINI KESİME GÖNDERİYOR

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de katıldığı yayında süt üretimindeki düşüşle ilgili konuşmuştu.

10 lira 50 kuruşun altında kalan her fiyatın; üreticinin ödün vermesi anlamı taşıdığını söyleyen Solakoğlu üreticilerin hayvanlarını kesime gönderdiğine dikkat çekti. Solakoğlu kesime giden hayvan satısının 1.5 milyon ile 1.7 milyon arasında olduğunu tahmin etti. Bu durumda süt üretiminin yüzde 25'ten fazla daralacağını öngördü.