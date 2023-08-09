İnek sütü miktarı haziranda yüzde 1,9 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 yükselerek 867 bin 11 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artarak 5 milyon 270 bin 538 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 gerileyerek 105 bin 140 tona düştü. Ocak-haziran döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,8 artarak 759 bin 891 tona yükseldi.

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Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 5,3 azalarak 100 bin 107 ton oldu. Ocak-haziran döneminde ise yoğurt üretimi yıllık bazda yüzde 0,1 yükselerek 565 bin 887 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi haziranda yıllık yüzde 12,9 artarak 64 bin 138 tona, ocak-haziran döneminde de yüzde 8,4 artışla 382 bin 19 tona ulaştı.

Haziranda ayran üretimi yüzde 4,1 artarak 70 bin 447 ton, tereyağı üretimi yüzde 3,3 yükselerek 7 bin 126 ton oldu. Ocak-haziran döneminde ise ayran üretimi yüzde 5,8 artarak 383 bin 46 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 15,2 azalarak 46 bin 416 tona geriledi.