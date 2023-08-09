Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam İnek sütü miktarı haziranda yüzde 1,9 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        İnek sütü miktarı haziranda yüzde 1,9 arttı

        Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 867 bin 11 tona çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnek sütü miktarı haziranda yüzde 1,9 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

        Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 yükselerek 867 bin 11 tona ulaştı.

        Toplanan inek sütü miktarı ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artarak 5 milyon 270 bin 538 ton oldu.

        Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 gerileyerek 105 bin 140 tona düştü. Ocak-haziran döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,8 artarak 759 bin 891 tona yükseldi.

        REKLAM

        Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 5,3 azalarak 100 bin 107 ton oldu. Ocak-haziran döneminde ise yoğurt üretimi yıllık bazda yüzde 0,1 yükselerek 565 bin 887 tona çıktı.

        İnek peyniri üretimi haziranda yıllık yüzde 12,9 artarak 64 bin 138 tona, ocak-haziran döneminde de yüzde 8,4 artışla 382 bin 19 tona ulaştı.

        Haziranda ayran üretimi yüzde 4,1 artarak 70 bin 447 ton, tereyağı üretimi yüzde 3,3 yükselerek 7 bin 126 ton oldu. Ocak-haziran döneminde ise ayran üretimi yüzde 5,8 artarak 383 bin 46 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 15,2 azalarak 46 bin 416 tona geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Habertürk Anasayfa