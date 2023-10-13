Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı
Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 823 bin 967 tona yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimini açıkladı.
Buna göre, Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 arttı.
Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 9,1 ve ayran üretimi yüzde 5,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 10,3 ve içme sütü üretimi yüzde 7,9 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,2 ve yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,7 ve içme sütü üretimi yüzde 2,2 azaldı.
Toplanan inek sütü miktarı, Ağustos 2023
Bir önceki ay 102 bin 203 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 9,1 artarak, 111 bin 497 ton olarak gerçekleşti.