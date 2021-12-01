Süt üreticileri çiğ süt tavsiye satış fiyatından memnun

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) süt üreticilerinin maliyetlerini dikkate alarak yeni tavsiye fiyatı belirlediğine işaret ederek, "Süt üreticileri olarak alınan yeni çiğ süt referans fiyatı kararından memnunuz." dedi.
Keskin, AA muhabirine, çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle USK'nin 8 Aralık 2021'den geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına (çiğ süt destek primi hariç) 4,7 lira olarak belirlediğini anımsattı.
Hayvancılık işletmelerinde girdi maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle üreticilerin oldukça zor şartlarda üretim yaptıklarına dikkati çeken Keskin, çiftçilerin yurt içi üretim maliyetleri yüksek olması nedeniyle hayvansal ve bitkisel üretim faaliyetlerini daha karlı, verimli ve sürdürülebilir koşullarla yapabilmelerinin zorlaştığını vurguladı.
Keskin, sürdürülebilir üretim için süt fiyatının yem maliyetlerine bağlı olarak değişmesi gerektiğinin altını çizerek, "Konsey süt üreticilerinin maliyetlerini dikkate alarak yeni tavsiye fiyatı belirledi. Süt üreticileri olarak alınan yeni çiğ süt referans fiyatı kararından memnunuz. Fakat bu artış karşısında maliyetlerimizin artmamasını ve hatta maliyetlerimizdeki kalemlere düzenleme yapılmasını da bekliyoruz. Ayrıca, tüm sanayici gruplarına sesleniyorum, lütfen kar ettiğiniz ticarette biraz insaflı olun. Bu ülke için hepimiz bir şeylerden feragat etmeliyiz. Birlikte üretelim, ürettiğimizin değerine sahip çıkalım." diye konuştu.
Üretici maliyetlerinin düşürülmesi konusunda sektör adına taleplerini Tarım ve Orman Bakanlığına ilettiklerini belirten Keskin, bunları dikkate alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.
Keskin, USK'nin çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar vereceği bilgisini paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!