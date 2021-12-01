Süt üreticileri çiğ süt tavsiye satış fiyatından memnun

AA

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) süt üreticilerinin maliyetlerini dikkate alarak yeni tavsiye fiyatı belirlediğine işaret ederek, "Süt üreticileri olarak alınan yeni çiğ süt referans fiyatı kararından memnunuz." dedi.

Keskin, AA muhabirine, çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle USK'nin 8 Aralık 2021'den geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına (çiğ süt destek primi hariç) 4,7 lira olarak belirlediğini anımsattı.

Hayvancılık işletmelerinde girdi maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle üreticilerin oldukça zor şartlarda üretim yaptıklarına dikkati çeken Keskin, çiftçilerin yurt içi üretim maliyetleri yüksek olması nedeniyle hayvansal ve bitkisel üretim faaliyetlerini daha karlı, verimli ve sürdürülebilir koşullarla yapabilmelerinin zorlaştığını vurguladı.

Keskin, sürdürülebilir üretim için süt fiyatının yem maliyetlerine bağlı olarak değişmesi gerektiğinin altını çizerek, "Konsey süt üreticilerinin maliyetlerini dikkate alarak yeni tavsiye fiyatı belirledi. Süt üreticileri olarak alınan yeni çiğ süt referans fiyatı kararından memnunuz. Fakat bu artış karşısında maliyetlerimizin artmamasını ve hatta maliyetlerimizdeki kalemlere düzenleme yapılmasını da bekliyoruz. Ayrıca, tüm sanayici gruplarına sesleniyorum, lütfen kar ettiğiniz ticarette biraz insaflı olun. Bu ülke için hepimiz bir şeylerden feragat etmeliyiz. Birlikte üretelim, ürettiğimizin değerine sahip çıkalım." diye konuştu.

Üretici maliyetlerinin düşürülmesi konusunda sektör adına taleplerini Tarım ve Orman Bakanlığına ilettiklerini belirten Keskin, bunları dikkate alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Keskin, USK'nin çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar vereceği bilgisini paylaştı.