Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

DHA

Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi´nde meydana geldi. Gülgün Parmaklı, iddiaya göre süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı. Parmaklı´yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı´yı Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı´nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.