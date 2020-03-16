Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Bingöl'de ilkbaharın gelişiyle meraya otlamaya götürülen koyunların, henüz yem yeme alışkanlığı edinemedikleri için ayrı yerde tutulan kuzularıyla buluşma anı renkli görüntüler oluşturuyor.
Şubat ayının ortasında başlayan kuzu doğumlarının ardından besiciler, ilk olarak sağdıkları koyunların sütünü içirmek suretiyle kuzuları anne sütüne alıştırıyor. Ardından gelişmeye başlayan kuzuları süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde barındıran yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.
Sabah güneşin doğuşuyla meraya bırakılan koyunlar, otlatıldıktan sonra kuzularını beslemesi için buluşma alanına getiriliyor. Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşma anı, renkli görüntülere sahne oluyor.
Koku ve ses sayesinde koca sürüde kısa sürede annelerine ulaşan kuzular, kana kana süt emip karnını doyuruyor. Daha sonra koyun ve kuzular akşam saatlerine kadar merada dolaştırılıyor.
Bingöl merkeze bağlı Dik köyünde besicilik yapan Selahattin Kaysadu, AA muhabirine, hayvancılığın zor olduğu kadar böyle güzel yanlarının da olduğunu söyledi.
Anne ve yavrusunun ayrı yerlerde tutulmasının, kuzunun gelişimine, koyunun ise dinlenmesine katkı sunduğunu aktaran Kaysadu, bu uygulamanın yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü dile getirdi.
Kaysadu, koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşının görülmeye değer olduğunu belirterek, "Kuzular doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki sefer annesinden ayırıyoruz." dedi.
- "Bu dönemde süt üretimi yapmıyoruz"
Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise ilde küçükbaş hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığını belirterek, besicilerin uzun ve yorucu kış sezonunun ardından bahara kavuşmanın heyecanını yaşandığını söyledi.
Kuzuların anneleri ile buluşma anının duygusal olduğunu işaret eden Kaysadu, şunları kaydetti:
"Görüyorsunuz burada 700-800 koyun var. İkindi namazından sonra bu kuzuları ayırıyoruz. Ayrı bir barınakta tutup, sabahları tekrar buluşturuyoruz. 10 kat daha kalabalık olsun kuzular bırakıldığında hepsi birer birer annesiyle buluşuyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. En geç 15 dakika içinde bütün kuzular annesiyle buluşuyor. Gece ayrılan koyun ve kuzuları rahat bir şekilde dinleniyor. Bu dönemde süt üretimi yapmıyoruz. Mayısın ortasında süt üretimine başlıyoruz. Kuzular şu anda çok küçük olduğu için yemle beslenemiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!