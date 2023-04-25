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Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, meraya otlamaya götürülen koyunların, kuzularıyla buluşma anı görüntülendi

Giriş: 25.04.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı
Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı
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AA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni dünyaya gelen kuzular, belirli bir süre annelerinden ayrı ağıllarda tutuluyor.

ANNE VE YAVRULARI ARASINDA TATLI HEYECAN

AA'nın haberine göre yetiştiricilerin, meraya otlatmaya götürdüğü koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanıyor.

Süt emzirmeleri için anneleri ile buluşturulmak üzere ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Karınlarını doyuran kuzular ve yavrularını koklayan koyunlar, daha sonra görevliler tarafından ağıllarına alınıyor.

Koyunların kuzularıyla buluşma rutini, yaz dönemine kadar sürecek.

"KOYUNLAR VE KUZULARI BİRBİRİNİ ÖZLÜYOR"

Kılıçlar Mahallesi'nde besicilik yapan 45 yaşındaki Mahmut Kocabaş, baharın gelmesiyle koyunların kuzulamaya başladığını ve yaklaşık 2 ay boyunca süt kuzularının, anneleriyle günde bir defa buluşturduklarını söyledi.

Koyunların akşama kadar dağ ve meralarda otladığını dile getiren Kocabaş, "Koyunlar ve kuzuları birbirini özlüyor. Akşamları da böyle güzel görüntülere sahne olan buluşma gerçekleşiyor. Oldukça güzel ve heyecan verici. Sürü içinde anneleri telef olan yavrular oluyor, onlarla da biz ilgileniyoruz. Çünkü diğer koyunlar onları emzirmiyor, sağa sola koşturup duruyor. Onların bu durumuna üzülüyoruz. Önce onları biberonla besliyoruz, sonra diğer koyunlardan emziriyoruz. Onlar da mutlu oluyor" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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