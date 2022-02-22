DHA

Tunceli'deki küçükbaş hayvancılığın en yaygın yapıldığı Pertek ilçesinde geçen yıl aşırı sıcaklar yüzünden meralardaki otlakların kurudu ve göçerler yaylalarda umduğunu bulamadı.

DHA'nın haberine göre bu yıl etkili olan kar yağışı Keban Baraj gölü kıyısında olan Pertek İlçesi’nde geçtiğimiz son 10 yıla göre etkili oldu, ilçe merkezinde kar kalınlığı bir metrelere kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olması besicilerin yüzünü güldürdü.

TATLI TELAŞ

Ocak ayı sonunda başlayan ve şubat ayının ortalarına kadar devam eden kuzu doğumları nedeniyle üreticilerin zorlu mesaisi başladı.

Kuzularına çocukları gibi bakan üreticiler, yeni doğan kuzular ile koyunları, süt alışkınlığı kazandırmak ve süt verimini arttırmak için ayrı mekanda tutuyor.

Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile meralarda otlayan anneleri, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor.

Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyor.

Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde kokusundan ve sesinden bulan süt kuzuları, hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.

Anneleriyle buluşan kuzular karşısında duygusal anlar yaşayan üreticiler, nisan ayı sonunda sütten kesilecek kuzuları su içme ve ot yeme alışkanlığı kazandıktan sonra yemyeşil yaylalarda otlatıyor.

"SÜT ALIŞKANLIĞI KAZANSIN DİYE BİRBİRİNDEN AYIRIYORUZ"

Yeni doğan kuzuların annelerinden süt alışkanlığı kazanması için ayrı tutulduğunu belirten Günay Acim, "Biz kendi yemeğimizi yemeden önce hayvanımızın karnını doyururuz, onun sağlığını düşünürüz. Güzel bir doğum yapsın diye dua ederiz ve hep başında nöbet tutarız. Hasta olan koyuna hemen gerekli müdahaleyi yaparız. Ocak ayının sonlarında kuzu doğumları başlar. Kuzuların doğumundan 25 gün geçtikten sonra kuzuları annelerinden ayırıyoruz. Verimli süt alması ve süt alışkanlığı kazanması için birbirinden uzak tutuyoruz. Kuzu bir tarafta koyun ise bir tarafa koyuluyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde günde iki kere birbiriyle birleştiriyoruz. Koyun ile kuzu buluştuğu zaman bizde çok mutlu oluyoruz. Kuzunun sevincini bizde yaşıyoruz" diye konuştu.

"KUZULAR ANNESİNİ SESİNDEN VE KOKUSUNDAN TANIYOR"

Koyun ve kuzunun buluşmasının baharın gelişi olduğunu söylene Acim, "Kuzular annelerini hem kokusundan hem de sesinden tanıyor. Kuzuların koyunlarla buluşması bizim için baharın gelişini temsil ediyor. Kuzu annesiyle kavuştuğu gün bizim için bahar gelir. Onların mutluluğu senin mutluluğun oluyor. İlkel bir hayat içerisindeyiz ve çok zorluk çekiyoruz. Bir hayvanı yaşatmak insana gurur ve onur veriyor. Bu meslek zor bir meslektir, yorucudur ama koyunun kuzu ile buluşması insanın tüm yorgunluğunu alıyor" şeklinde konuştu.

Kuzuların annesiyle buluşma anını gözlerini kıpırdatmadan izleyen 5 yaşındaki Solin Acim, "Kuzular doğunca çok mutlu oluyorum. O an dünyalar benim. Fakat ayrıldıklarında çok üzülüyorum ve ağlamam geliyor. Ben de kuzulara su veriyorum. Ablamla, babama işlerde yardım ediyorum" dedi.