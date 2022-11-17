Hemen hemen herkesin süt hakkında pozitif düşünceleri vardır. Öyle ki masalardan hatta çocukların kahvaltısından eksik etmiyoruz ama belki de bir durup düşünmemiz gerekiyordur.

Önce, tarihin tozlu sayfalarında yerini alan bir iddiayı inceleyelim ki bu da bizi 2.Dünya Savaşı'na götürüyor.