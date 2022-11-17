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Süt içmek gerçekten sağlıklı mı yoksa bu üretici firmaların "beyaz" bir yalanı mı?

Süt denilince herkesin aklına güçlü kemikler ve kalsiyum kaynağı bir içecek geliyor. Ancak şu bir gerçek ki bu zamana kadar birçok zararlı ürün çeşitli pazarlama yöntemleriyle iyi gibi gösterildi. Bu durum süt için de geçerli olabilir mi? Detaylara bakalım...

Giriş: 17.11.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hemen hemen herkesin süt hakkında pozitif düşünceleri vardır. Öyle ki masalardan hatta çocukların kahvaltısından eksik etmiyoruz ama belki de bir durup düşünmemiz gerekiyordur.

    Önce, tarihin tozlu sayfalarında yerini alan bir iddiayı inceleyelim ki bu da bizi 2.Dünya Savaşı'na götürüyor.

  • 2.Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerleri, cephede ayakta kalmak için sıklıkla süt içiyordu. Süt içme oranları hayli yükselince birçok iş insanı yeni bir sektörün doğacağını anladı ve bu sektöre yatırım yaptı.  Dev mevlalar harcandı ve süt üretimi bir endüstri haline geldi. 

  • Ancak 2.Dünya Savaşı sona erdiğinde tüm dünya yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Artık evlerine dönen askerler, süt tüketmeyi bıraktı. Doğal olarak, süt tüketim oranlarında büyük bir düşüş yaşandı. Ancak ne var ki hâlihazırda bu sektöre yatırım yapan çok insan vardı ve sektörün bu şekilde ölmesine izin veremezlerdi.

  • Savaştan sonra üretici firmalar yeni bir strateji belirledi ve sütün, sağlıklı olduğuna dair birçok reklam yaptı. Bu zamana kadar süt sağılığı hakkında birçok ünlü rekamlarda yer aldı. Bugün bile sütün direkt sağlık ile ilişkilendirildiğini biliyoruz.

    Peki, bu konu hakkında araştırmalar ne söylüyor?

  • 2014 yılında British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma, süt tüketiminin kemikleri güçlendirdiğine veya kırıkları önlediğine dair herhangi bir klinik kanıta ulaşamadı.  

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