Süt helvası tarifi ve yapılışı: Süt helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Un, tereyağı ile kavrulduktan sonra süt ve şeker eklenerek pişirilir, bu işlem sırasında helva koyulaşır ve kendine özgü tatlı, sütlü bir aroma kazanır. Farklı versiyonlarında ceviz, fındık veya vanilin gibi ek malzemelerle tatlandırılabilir. Türk mutfağında hem özel günlerde hem de günlük tatlı olarak sıkça tercih edilen süt helvası, hafif yapısı ile sonrasında rahatsızlık vermeyen, pratik bir tatlı seçeneği sunar. Peki, süt helvası nasıl yapılır?

REKLAM advertisement1 SÜT HELVASI TARİFİ Süt helvası, hafif ve sütlü bir tatlı olduğu için yanında ferahlatıcı ve tatlıyı dengeleyen yiyecekler tercih edilir. Özellikle soğuk bir içecek ile sunulması, tatlının lezzetini tamamlayabilir. Örneğin, bir bardak taze demlenmiş Türk çayı, süt helvası ile mükemmel bir uyum sağlar. Ayrıca, helvanın hafif tatlılığına karşı bir parça ekşi tat arayanlar için meyve salatası, özellikle nar veya narenciye gibi meyvelerle yapılan bir karışım da harika bir seçenek olabilir.

REKLAM Fındık, ceviz gibi kuru yemişler de tatlıya eklenen malzemelerle uyumlu olup, hem kıvam hem de tat açısından helvaya zenginlik katar. Daha özel bir sunum yapmak isterseniz, süt helvasını yanında bir top vanilyalı dondurma veya krem şanti ile servis edebilirsiniz, bu da tatlıyı daha da zenginleştirir. Hafif ve sütlü tatlar sevenlerin favorisi olacaktır. Süt helvası malzemeleri:

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı su

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı süt kreması (isteğe bağlı, daha kremsi bir doku için) Süt helvası yapımı: Bir tencereye 2 su bardağı sütü ekleyin.

Üzerine 1 su bardağı toz şekeri de ekleyin.

Süt ve şeker karışımını kısık ateşte karıştırarak ısınmaya bırakın. Şekerin tamamen eridiğinden emin olun.

Ayrı bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin.

Tereyağını kısık ateşte eritin, ancak yakmamaya özen gösterin.

Eritilen tereyağının içine 2 yemek kaşığı unu ekleyin.

Unu tereyağında kavurun. Kavurma işlemi sırasında unun kokusu çıkana kadar karıştırmaya devam edin. Bu işlem yaklaşık 2-3 dakika sürecektir.

Kavrulmuş unun üzerine, önceden hazırladığınız sıcak süt ve şeker karışımını yavaşça ekleyin. Bu aşamada dikkatli olun, çünkü süt eklediğinizde un karışımının topaklanmaması için hızlıca karıştırmalısınız.

Karışımı sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Karışım koyulaşmaya başladığında, helva kıvamını almaya başlayacaktır. Eğer daha yoğun bir kıvam istiyorsanız, biraz daha pişirebilirsiniz. Ancak, helva kıvamına ulaşması 10-15 dakika sürecektir.

Helvanız koyulaştıktan sonra, isteğe bağlı olarak 1 paket vanilini ekleyebilirsiniz. Vanilin, helvaya hoş bir aroma katacaktır.

Eğer ceviz kullanıyorsanız, dövülmüş ceviz içini de bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Eğer helvayı daha kremamsı bir dokuya sahip yapmak isterseniz, yarım su bardağı süt kreması ekleyebilirsiniz. Kremayı ekledikten sonra birkaç dakika daha karıştırarak helvanın tamamen karışmasını sağlayın.

Helva istediğiniz kıvama geldiğinde, karıştırmayı durdurun. Helva, tencerenin kenarlarına yapışmaya başladığında hazır demektir.

Süt helvasını, sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz. Şayet daha sert bir doku tercih ediyorsanız, helvayı biraz soğutun.

Helvayı dilimleyerek, üzerine dövülmüş ceviz veya fındık serpebilirsiniz. Süt helvasının kalorisi, kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Ortalama bir porsiyon süt helvası (yaklaşık 100 gram) 200-250 kalori civarında olabilir. Bu kalori değeri, kullanılan şeker, tereyağı ve süt kreması gibi malzemelerin miktarına göre artabilir. REKLAM Örneğin, daha fazla tereyağı veya süt kreması eklenmesi, helvanın kalorisini yükseltecektir. Ayrıca, üzerine eklenen ceviz veya fındık gibi malzemeler de kalori değerini artırabilir. Süt helvası, şekerli ve yağlı bir tatlı olduğu için kalorisi biraz yüksek olsa da, doğru malzeme kullanımı ve porsiyon kontrolü ile daha hafif bir versiyonunu yapmak mümkündür.

SÜT HELVASI YAPILIŞI PÜF NOKTASI Süt helvası yaparken süt ve şeker karışımını ısındıktan sonra şekerin tamamen eridiğinden emin olmalısınız, bu sayede helva daha pürüzsüz olur. Unu tereyağında kavururken, karıştırmayı ihmal etmemek önemlidir; aksi takdirde un yanar ve helvanın tadı bozulur. Un, tereyağı ile iyice kavrulmalı, kokusu çıkana kadar pişirilmelidir, bu aşama helvaya lezzet katan temel adımdır.

Süt karışımını eklerken topaklanma olmaması için karıştırmayı hızlandırmalısınız. Helvanın koyulaşma süresi boyunca sabırlı olmak gerekir, çünkü karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeniz gerekir. Helvaya kremamsı bir dokunuş katmak isterseniz, süt kreması eklemek iyi bir seçenek olacaktır, bu da helvanın daha yumuşak ve zengin olmasını sağlar.

Helvanın ideal kıvamı, karışımın tencerenin kenarlarına yapışmaya başladığı anda elde edilir; bu noktayı geçmeden ocağı kapatmak en doğrusudur. Helvayı soğuttuktan sonra, üzerine dövülmüş ceviz veya fındık serpiştirerek ekstra lezzet katabilirsiniz.