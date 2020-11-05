Uğur Turgut kimdir? Süt banyosu yapan şahsın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında çalışan işçilerin skandal görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Uğur Turgut kimdir? Uğur Turgut nerede çalışıyor? Uğur Turgut'un çalıştığı firma nerede? İşte detaylar...

UĞUR TURGUT KİMDİR VE UĞUR TURGUT NEREDE ÇALIŞIYOR?

Süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildikten sonra TikTok'ta 'ugurrturgut' isimli bir hesap üzerinden yayınlandı. Uğur Turgut isimli çalışan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalıştığı görüldü. Skandal görüntülerin Konya'da bulunan Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çekildiği ortaya çıktı.

İnfial yaratan görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, "Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

BENEFİT HAYVANCILIKTAN AÇIKLAMA

Bir açıklamada skandal görüntünün çekildiği firmadan geldi. Benefit Hayvancılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."