        Susuzluğun ilacı GAP mı? | Son dakika haberleri

        Susuzluğun ilacı GAP mı?

        Yurdun dört bir yanı kuraklıkla, susuzlukla karşı karşıya. Peki çare GAP olabilir mi? Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 21.09.2025 - 11:41 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:41
        Susuzluğun ilacı GAP mı?
        Son yıllarda kuraklıktan başka bir şey konuşamaz olduk. Özellikle de geçtiğimiz yaz boyunca ülkenin her yanından ‘göller, nehirler kurudu, barajlarda damla su kalmadı’ haberleri paylaştık.

        İzmir, Ankara gibi çok büyük şehirlerde su kesintileri başladı. İstanbul içinse risk her zaman var. Kuraklık ve buna bağlı olarak karşımızda duran koca bir tehlike olan susuzluğa karşı çeşitli lokal önlemler alınıyor elbette. Peki ya susuzluğun ilacı GAP olabilir mi? Bu sorunun yanıtını Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız verdi:

        * GAP, iklim değişikliğiyle birlikte riske giren gıda güvencemizin sağlanması açısından en stratejik projemiz. GAP’ta, 650 bin hektarı sulamaya açılan ve ilk aşamada toplam 1 milyon hektarı aşacak olan sulu tarım alanlarının sağlayacağı ekonomik ve stratejik avantaj, en çok 15 yıl sonra çok daha iyi anlaşılacaktır. GAP’ın gıda güvencemiz açısından rolü 15 yıl içinde hızla artacak ve tüm bölge için çok stratejik bir öneme sahip olacak. Bu nedenle GAP’ın eksik kalan tüm projeleri hızla tamamlanmalı ve tarım ile sanayi sektörleri arasında entegrasyon sağlanmalı.

        * Araştırmalar gösteriyor ki GAP’ın iki önemli nehri olan Fırat ve Dicle havzasında sıcaklıklar artacak ve yağışlar azalacak. Bu durumda Fırat ve Dicle nehirlerinin suları da azalacak.

        * Yapılan tüm modelleme çalışmalarında, Fırat Dicle ve Konya Kapalı Havzalarında ciddi su açığı olacağı öngörülmektedir. Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölgesel kuraklığın şiddeti ve sıklığının arttığı bir bölge olarak ortaya çıkıyor.

        * GAP kapsamındaki tüm su, enerji ve sulama altyapısı suyun iyi yönetilmesi durumunda kuraklığa karşı direnç sağlayabilecek bir altyapıdır. Bu bölgemizdeki baraj ve göletlerde biriktirilen suyun en verimli şekilde kullanılması, artan iklim değişikliği etkisi altında çok daha büyük bir önem kazanmıştır.

        Fotoğraf: İHA

