Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde buz sarkıtları oluşurken göl ve şelaleler de buzlarla kaplandı.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bölge halkının "Su uçan" olarak adlandırdığı şelalenin, buzla kaplanmasıyla güzel görüntüler meydana geldi. Bazı vatandaşlar şelale önünde fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Lütfiye Yeniay Koyun, yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Kars'a geldiğini ifade ederek, "Kars'ı çok gelişmiş buldum, tahmin ettiğim gibi değildi. Doğu denildiği zaman daha küçük, birtakım eksiklikleri olan yer diye tahmin etmiştim ama hiç öyle değil. Doğal güzellikleri çok güzel, her şey çok güzel." dedi.

"ŞELALENİN DONDUĞUNU GÖRMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR DOĞA OLAYI"

Kars'ın doğal güzelliklerinden etkilendiğini anlatan Koyun, "Susuz Şelalesi'ne geldik. Görüntü muhteşem, hava soğuk. Bizim alıştığımız sıcaklıkta bir hava değil ama burası çok güzel. İlk defa donan bir şelale gördüm, şelale görmüştüm ama böyle görmemiştim. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kübra Tarhan da Kars'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Doğası harika, ben bu kadar doğa güzellikleriyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Şaşırarak gezmeye devam ediyorum. İstanbul'da yaşadığımız için eksi dereceleri çok görmüyoruz ama eksi 20 derecede suyun donduğunu, şelalenin donduğunu görmek benim için büyük bir doğa olayı. Güzel bir şelale görüntüsü, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.