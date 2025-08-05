Sustainable Brands Türkiye 2025 Zirvesi 8-9 Ekim'de gerçekleştirilecek

Bu yıl 8-9 Ekim 2025'te İstanbul'da gerçekleşecek Sustainable Brands Türkiye, 'Uyum Sağla ve Hızlan' temasıyla markaları, kurumları ve liderleri ağırlayacak. Dünyanın en etkili sürdürülebilirlik platformlarından biri olan Sustainable Brands, bu yıl da Türkiye'de küresel vizyon, strateji ve ilham verici dönüşüm hikâyelerini bir araya getirecek.

Bu sene 13.'sü düzenlenen Sustainable Brands Türkiye '25, sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine koyan kurumlar için hem vizyon hem de eylem planı sunan benzersiz bir platform olmayı hedefliyor. Sustainable Brands Türkiye '25, sürdürülebilirlik, marka ve inovasyon liderlerini; sorumlu iş uygulamalarını rekabet avantajına dönüştürmek ve iş değerini artırmak için ihtiyaç duydukları stratejiler, içgörüler ve bağlantılarla donatmayı da amaçlıyor. 16 ülkede faaliyet gösteren global Sustainable Brands topluluğunun bir parçası olan etkinlik, 'iyi büyüme' vizyonu çerçevesinde kolektif dönüşümü hızlandıracak içgörüleri, araçları ve ortak aklı paylaşmayı ve sürdürülebilirlik alanında yılın en önemli küresel buluşma noktası olmayı hedefliyor.

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Sustainable Brands Türkiye Ülke Direktörü Semra Sevinç, konferansa dair konuşmasında "Uyum Sağla ve Hızlan temasıyla kurumları değişime sadece ayak uydurmakla yetinmeyip, karşı rüzgarları dönüştürerek geleceği şekillendiren cesur adımlar atmaya davet ediyoruz. Sürdürülebilirlik sadece bir iletişim trendi değil, geleceği yeniden kurma iradesidir. Bu nedenle iş birliği, inovasyon ve kararlı bir vizyonla markaların, toplum ve gezegen için değer yaratan bir büyüme yolculuğu tasarlayabileceğine inanıyoruz. Bugün, kolektif dönüşümle, iyi büyüme için gerçek etki yaratan aksiyonlara ihtiyacımız var" diye konuştu.