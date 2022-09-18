Topuklu ayakkabılarla pedal çevirdiler

İHA

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 10. yılında yine renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk kıyafetleriyle süslü bisikletleriyle bir araya gelen kadınlar, topuklu ayakkabılarıyla pedal çevirdi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Müzik Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 200'e yakın kadın ve aileleri, bisikletleriyle caddeye renk kattı. 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek, toplumda daha fazla görünürlüğü sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini belirten Bursa sorumlusu Sümeyra Altan Karlı, "10'uncu kez bir araya geliyoruz. İlk günkü gibi çok heyecanlıyız. Bugün otomobilsiz kentler günüdür. Bisiklet kullanımı için yerel yönetimleri gereken çalışmalarını yapmaları için sesleniyoruz. Kadınlarla, bisikletlerle eminim caddeler daha da şenlenecektir" dedi.