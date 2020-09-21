İzmirli bir grup kadın öncülüğünde başlatılan ve dünyaya yayılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 8'incisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bireysel olarak düzenlendi.
AA'nın haberine göre geçmiş yıllarda yüzlerce kadının ilgi gösterdiği, kadınların toplu şekilde bisikletle şehir turu attığı organizasyonda bu yıl az sayıda katılımcı yer aldı.
Balon ve çiçeklerle bisikletlerini süsleyen az sayıdaki kadın, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Sosyal mesafe ve maske kuralına uyan kadınlar bireysel olarak bisikletleriyle gezdi.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinin yöneticisi Sema Gür, organizasyonun ilkini 2013'te, 20 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla düzenlediklerini belirtti.
Organizasyonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bireysel gerçekleştirmeye karar verdiklerini aktaran Gür, şunları kaydetti:
"2013 yılından itibaren 'Süslü Kadınlar' olarak yollardayız. Fakat 8'inci yılımızda maalesef pandemi nedeniyle toplu sürüş yapamıyoruz. Bunun yerine biz de birkaç yakın arkadaşla sosyal mesafeyi koruyarak ya da bireysel olarak yollara çıktık. Sonra da ortak etiketlerle sosyal medyada fotoğraflarımızı paylaşacağız. 'Otomobilsiz pazar etiketini' kullanıyoruz. Çünkü biz yerel yönetimlerden yılda bir pazar değil otomobilsiz kentler günü her pazar olsun istiyoruz. Şehrin belli alanlarının trafiğe kapatılarak bisikletlilere açılmasını istiyoruz. Böylece herkes otomobilsiz bir şehrin ne kadar güzel bir şey olduğunu görsün istiyoruz."
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