Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

"Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin rahatlıkla erişebildiği, faydalanabildiği alanlar olarak kullanıma sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Son yıllarda trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar artıyor ve biz çok üzgünüz. Ailelerine, sevenlerine sabır diliyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve trafikte bisiklet farkındalığının tüm toplumda oluşması için kamudan yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına, tüm paydaşların iş birliğini ve desteğini görmek istiyoruz."