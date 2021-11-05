Susel'in yeni şarkısı yayında

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Susel tarafından kaleme alınan "Dünyanın Sonu" adlı şarkının prodüktörlük görevini, genç sanatçının önceki çalışmalarında olduğu gibi Selim Öztürk üstlendi.

Gitar, klavye ve davulların eşlik ettiği "Dünyanın Sonu", içinde barındırdığı pop rock tınıları ve Susel'in eşsiz yorumuyla ortaya çıkan mükemmel uyumu müzikseverlere sunuyor.