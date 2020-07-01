Suşehri hayvan pazarı ve mezbahasında çevre düzenleme çalışması - SİVAS

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Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.Kurban Bayramı öncesi tesislerin hizmete sunulacağını belirten Yüksel, "Hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi yeni tesislerimizle hem besicilerimize hem de yeni mezbahanemizle kasaplara güzel hizmetler vermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.Tesislerin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Yüksel, şunları kaydetti:"Mezbahanemiz 1285 metrekare alana sahip ve son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabilecek kapasitede. Aynı bölgedeki hayvan pazarımız ise 1300 metrekare kapalı satış yerine sahip ve yaklaşık 250 büyükbaş hayvanın sığabileceği şekilde düzenlendi. Bu alanda, 200 metrekare kapalı ahır, 100 metrekare karantina ahırı, yem deposu, bakıcı evi ve 2 katlı idari bina bulunuyor. Hayvan pazarı ve hayvan oteli olan kompleks içerisinde otopark alanı ve yeşil alan da bulunacak."