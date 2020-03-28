28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının süs bitkileri sektörünü olumsuz etkilediğini ve yaklaşık 1 milyar liralık kayba neden olduğunu belirterek, "İşletmelerin önümüzdeki sezon üretime ve istihdam sağlamaya devam edebilmeleri için süs bitkileri de tarımsal destekleme kapsamına alınmalı, banka kredileri en az bir yıl faizsiz ertelenmeli." dedi.
Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının, tarım sektörüne etkisinin uzun vadede ortaya çıkabileceğini ifade etti.
Virüs nedeniyle, iki yıldır daralan süs bitkileri sektöründe üretimin durabileceğini dile getiren Dündar, sektör için acil ekonomik tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Dündar, bu süreçte özellikle küçük işletmelere verilecek desteklerin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Yeni tip koronavirüs salgını, süs bitkileri sektörünü de olumsuz etkiledi, yaklaşık 1 milyar liralık kayba neden oldu. Bu zarar gün geçtikçe artacak. İşletmelerin önümüzdeki sezon üretime ve istihdam sağlamaya devam edebilmeleri için süs bitkileri de tarımsal destekleme kapsamına alınmalı, banka kredileri en az bir yıl faizsiz ertelenmeli. Ayrıca sektörümüz mücbir sebep kapsamına alınarak, tüm ertelemelerden faydalandırılmalı ve KDV yüzde 8'e düşürülmeli."
Dündar, sektörün yüz binlerce kişiyi istihdam ettiğini, süs bitkileri üreticilerinin yara almasının ülke ekonomisinde kayıplara yol açacağını söyledi.
Süs bitkileri sektörünün yıllık 100 milyon dolarlık ihracat hedefi olduğuna işaret eden Dündar, Kovid-19 nedeniyle yurt dışına yapılan satışların ciddi anlamda etkilendiğini belirtti.
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