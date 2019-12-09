Yapılan açıklamada Spinney’nin bir süredir distoni (kas tonusu bozukluğu) rahatsızlığıyla mücadele ettiği belirtildi. Bu hastalık, kasları etkileyerek bir ya da birden fazla kas grubunun, bazen de tüm vücut kaslarının kontrolsüz hareket etmesine yol açıyor.