Şuşa'da şehit olan animatör helallik isteyip cepheye koşmuş

Kemer'deki 5 yıldızlı otelde bir dönem animatör olarak çalışan Dovlatov, Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusuna gönüllü katılmaya karar verdi. Azerbaycan ordusunun Karabağ operasyonunu başlatması üzerine, eski çalıştığı otele gelen Dovlatov, gönüllü askerlik başvurusunun kabul olduğunu söylediği arkadaşlarıyla vedalaştı.
Ülkesine dönen Dovlatov, Azerbaycan ordusu ile Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'daki çatışmalarda yaralanan Dovlatov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dovlatov'un şehit olduğu haberini alan eski mesai arkadaşları ve otel yöneticileri büyük üzüntü yaşadı.
Otelin yönetim kurulu başkanı Mustafa Kılıç, AA muhabirine, Dovlatov'un mesai arkadaşları ve müşteriler tarafından çok sevilen bir kişi olduğunu söyledi.
Dovlatov'un otelde 2019 yılının sonuna kadar çalıştığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:
"27 Eylül'de otele gelerek bizi ziyaret etti. Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılmak istediğini belirtti. Otelde çalışabileceğini söyledim ancak ülkesine yardım etmek için cepheye gitmesi gerektiğini belirtti. 'Topraklarım işgal altındayken ben burada duramam' dedi. Vedalaşıp, helalleşip ayrıldı. 9 Kasım'da Şuşa'nın kurtarılması sırasında yaralandı. Yaralanmasından bir gün sonra ateşkes ilan edildi. 12 Kasım'da da hastanede şehit oldu."
Dovlatov için sosyal medya hesaplarından bir klip hazırladıklarını vurgulayan Kılıç, "Klibin ardından çok sayıda mesaj aldık. Yıllardır otelimize gelen müşteriler Dovlatov'un ailesi için yardım kampanyası başlattı. Biz de destek olduk ve 200 bin lira toplandı. Bu parayı ailesine teslim edeceğiz. Ayrıca Kemer Belediyesi ile de görüşüp ilçedeki bir sokak ya da caddeye isminin verilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Klipte, Azerbaycanlı şehit animatörün arkadaşlarıyla çekilmiş neşeli hallerini gösteren fotoğraflar ve etkinlik anlarından videolar yer alıyor.
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