Şuşa Beyannamesi TBMM'ye sunuldu

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığına ulaştı. Teklif; TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

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