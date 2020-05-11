Süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini kazanca dönüştürdü - DÜZCE

İlçeye bağlı Altunçay köyünde fabrikada işçi olarak çalışan Asan, 6 yıl önce askerlik arkadaşından 6 süs tavuğu alarak hobi amaçlı yetiştirmeye başladı.Zamanla tavukların sayısını artıran Asan, arkadaşıyla çiftlik kurdu.Hem tavukların hem de yumurtaların ilgi görmesi üzerine önce yurt içinde satış yapan iki ortak, daha sonra gelen talep üzerine Fransa, Lübnan, Sudan, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'a da ürünlerini göndermeye başladı.- "Hobimi kazanca dönüştürdüm"Tacettin Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğini kazanca dönüştürdüğünü söyledi.Fabrikada işçi olarak çalıştığını anlatan Asan, "Bunu hobi olarak yapıyordum. Bu kadar hayvanım yoktu o zaman. 5-6 hayvanım vardı. Çanakkale'de bir askerlik arkadaşımın sayesinde başladım. Bu işe hobi olarak başladıktan sonra yumurta isteyenler olmaya başladı. Baktım ki kazancı da güzel işimi büyütmeye karar verdim." diye konuştu.- "Elimde hiç yumurta kalmıyor"Yumurtalara ve tavukları yurt içinde çeşitli illere gönderdiğini, yurt dışından da talep olduğunu aktaran Asan, şunları kaydetti:"Üretime devam ediyoruz. Hafta sonları, işten çıktıktan sonra tavuklarla ilgileniyorum. Tavuk yumurtalarını Türkiye çapında satıyorum, yurt dışına gönderdiğim de oluyor. Fransa, Lübnan, Sudan, Azerbaycan, İran, Gürcistan gibi ülkelerle de gönderiyorum. Hem güzel bir hobi hem de iyi bir kazanç olmuş oldu."Asan, yumurta müşterisinin hazır olduğunu ve elinde hiç yumurta kalmadığını aktararak, "Şu an burada 7 ırk tavuk var. Bir de farklı bir yerde başka bir arkadaşımın bahçesinde var. Alan yetmediği için orada bakıyorum. 3 ırkım da orada var. Bu işe başladığımdan beri elimde hiç yumurta kalmadı." ifadesini kullandı.
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