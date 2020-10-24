Süs tavuğu yetiştiricileri, yerli ırk tavukları dünyaya tanıtmak istiyor - ANTALYA

AA

Antalya Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı ve Milli Irk İspenç Kulüp Başkanı Murat Öztürk, AA muhabirine, süs hayvancılığının kedi, köpek ve balıktan ibaret olmadığını, farklı hayvanların da süs hayvanı olarak beslenebildiğini söyledi. Bu doğrultuda kendilerinin tavuklar üzerine yoğunlaştıklarını aktaran Öztürk, milli ırklar üzerinde çalışma yapmak, süs tavuklarının kalitesini artırmak, ıslahlarını gerçekleştirmek üzere faaliyetler yürüttüklerini bildirdi.

- Tavukların değeri 6 bin liraya kadar ulaşıyor

Öztürk, Antalya'da 20'ye yakın ırk çeşidinde tavuk beslediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kimisi yumurtacı ırklar yetiştiriyor, kimisi de milli ırklara ağırlık veriyor. Mesela Türkiye'de yetiştiricisi az olan Vietnam tarafından gelen Ejderha Tavuğu (Dong Tao),çok değerli bir hayvan. Ben ise Osmanlı Sultan, İspenç, Sinop Gerze, Denizli Horozu, Trabzon Gugullisi gibi milli ırklara ağırlık veriyorum. Islah çalışması yapılmış, ırk standartları belirlenmiş tavukların değeri de 700-800 liradan başlayıp, 5-6 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Evde kedi, köpek, balık beslendiği gibi süs tavukları da beslenebiliyor."Dünyada 1400 civarında tavuk ırkı olduğunu değinen Öztürk, yurt dışında düzenlenen yarışmalarda süs tavuklarının sergilendiğini dile getirdi.

Türkiye'de de milli ırk tavukları geliştirip, yurt dışına götürmek istediklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Milli ırkımız İspenç'te ırkına göre rengi, ayağı, paçası, gagasının şekli, uzunluğu, kalınlığı, gözleri, ibiği, vücut boyutu, yerdeki duruşu, kanat açısı gibi belirli standartlar oturtmaya çalışıyoruz. En iyisine ulaştıktan sonra uluslararası yarışmalarda milli ırklarımızı sergilemeyi hedefliyoruz. Örneğin, Türkiye'nin İspenç tavuğunu görsünler, bilsinler, sevsinler, 'harika' desinler. Gururla bayrağımızı orada da dalgalandıralım, ülkemizi temsil edelim, istiyoruz. Milli ırkımız, dünya liginde yerini almalı."

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunca yarışmalar düzenlendiğini, yurt dışında kanarya ve kuşların sergilenerek yılda 10 ile 35 arasında dünya şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Öztürk, süs tavuklarının da bu statüye girmesini istediklerini belirtti.Türk milli ırkının yurt dışına açılabilmesi için kanun kapsamında bir mevzuat oluşturulması gerektiğine değinen Öztürk, bununla ilgili de çalışma yaptıklarını, raporları ilgili kişilere sunmaya hazırlandıklarını söyledi.