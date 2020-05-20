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İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısının ardından, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adının Yeşilköy'deki Acil Durum Hastanesi'ne verildiğini duyurmasının Süryani toplumunda yarattığı memnuniyeti dile getiren bir mektup yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap edilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımız, 18 Mayıs 2020 tarihinde yaptığınız Ulusa Sesleniş konuşması ile bilgilendiğimiz üzere, Yeşilköy'de kurulmakta olan Acil Durum Hastanesine cemaatimizin duayen hocası merhum Prof. Dr. Murat Dilmener'in isminin verilmesi yalnız bir Süryani Cemaatini değil, bütün Mardinli hemşehrilerimizi, merhum hocamızın hiçbir karşılık beklemeden tedavi ettiği, ilacını verdiği fakir fukarayı ve yetiştirdiği sayısız doktoru da inanıyoruz ki sevince boğmuştur.

Merhum hocamız, vatani görevini yaptığı Antakya'da, tıbbi görev yaptığı Mardin'de, Şırnak'ta ve son olarak İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Başkanlığı döneminde herkesin takdirini ve sevgisini kazanmıştır.

"SALGININ BİTMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ"

Bütün dünyanın büyük bir sınavdan geçtiği Covid-19 salgınında, gelişmiş batılı ülkelerin bir çoğunun yaşadığı perişanlığı izledikçe, Süryani Türk Vatandaşları olarak her vatandaşımız gibi, biz de döneminizde kurulmuş olan sağlık sisteminin mükemmelliğini, görev verdiğiniz ekibin başarısını daha iyi anlıyoruz ve Allah'ımıza şükredip, salgının bitmesi için dua ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, göreve geldiğiniz günden bu yana cemaatimize gösterdiğiniz ilki ve yakınlık, teveccüh ettiğiniz yardım ve destekler için Zatıalinize minnettarız. Yurtiçi ve yurtdışı yaptığımız tüm görüşmelerimizde Zatıalinize olan minnetimizi ve Zatıaliniz ile gurur duyduğumuzu her vesile ile ifade ediyoruz.

18 yıldan beri başkanlığımızdaki AK Parti hükümetlerinin, gösterdiğiniz irade ve verdiğiniz talimatlarla, ülkemizde yaşayan Süryani Kadim Ortodoks Cemaatine yapmış olduğu jestler, bize bu ülkede yaşamış olmanın gururunu arttırıyor.

Yürütmekte olduğunuz bu zorlu görevde, Yüce Allah'tan, Zatıalinize güç vermesini, yolunuza ışık tutmasını ve sağlıkla daha uzun yıllar ülkemize hizmet etmenizi nasip etmesini diliyoruz.

Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor, ailenizle sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam diliyor, en derin saygılarımızı arz ediyoruz.

BİR TEŞEKKÜR DE DİLMENER AİLESİ'NDEN

Öte yandan Prof. Dr. Murat Dilmener'in ailesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu kaleme alan Faruk Taner Dilmener, şu ifadeleri kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Yakın zamanda Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan aile büyüğümüz Prof. Dr. Murat Dilmener'in isminin yeni kurulacak olan Yeşilköy Acil Hizmet Hastanesine layık görmenizden dolayı ailesi olarak sonsuz derecede duygulandı.

Hayatını mesleğine, insanlığa ve vatanına hizmet için adamış bir hekimin isminin sonsuza dek yaşatılması için yaptığınız bu takdir vesilesiyle yeni yetişecek olan hekimlere örnek olacağına inancımız sonsuzdur.

Bu büyük takdiriniz ailemizi son derece onurlandırmış ve acımızı hafifletmiş olup; şahsınıza bu vesileyle saygılarımızı ve sonsuz şükranlarımızı arz ederiz.