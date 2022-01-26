SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star’da Ünlüler ile Gönüllüler takımı, ödül oyununda karşılaştı. Nefis bir yiyecek ödüllü oyunda zaten aç olan yarışmacılar parkurda müthiş bir mücadele verdi. Oyunda atıcı olan yarışmacı silindire giriyor. İki arkadaşı onu parkurdaki engelleri aşırarak finale ulaştırdı. Sonrasında iki çubuk, yol boyunca taşınan silindire atılmaya çalıştı. Kadın yarışmacıların mücadelesini 8-6 Gönüllüler, erkekler mücadelesini 8-5 Ünlüler kazandı. Genel skor 1-1 olunca en iyiler mücadelesi oynandı. Bu turu 3-0 kazanan Gönüllüler, ödülün sahibi oldu.