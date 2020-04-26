26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2020 yarışmasına sonradan katılan Yunus Emre Özden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ünlüler takımında yarışan Survivor Yunus Emre Özden, yarışma öncesinde kafes dövüşü, MMA dövüşü ve mankenlik geçmişi ile tanınıyor. Peki Survivor Yunus kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında ve nereli? Survivor Yunus'un biyografisi...
SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?
Yunus Emre Özden, 29.03.1993 istanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğluyu olan Survivor Yunus Emre'ni annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise Silivri - Yenibosna arası hatlarda şoförlük yapıyor. Aaçık öğretim fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.
Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.
17 yaşıma geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşında fashion weeklerde çıkmaya başladı.
Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailenin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş.
Evleneceği kızın babasının daha normal işler yapması için baskı kurmuş. Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.
2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Yaşadığım yerde çok sevildiğini ve özellikle kız çocuklarına bedava olmak üzere çocuklara dövüşmesini öğrettiğini, modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.
MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtti.
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