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Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz'ın boyu kaç, mesleği ne?

Survivor 2021'in en başarılı isimleri arasında yer alan Yiğit Poyraz, şampiyon adayı olarak gösteriliyor. Hem performansı hem de adadaki ilişkileri ile gündeme gelen Poyraz son olarak Batuhan'ı eleme adayı olarak belirlemiş Batuhan elenmişti. Yiğit Poyraz kimdir? İşte Survivor Poyraz hakkında merak edilen detayları...

15.06.2021 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz'ın boyu kaç, mesleği ne?

Survivor 2021'de uzun süre hem performansda hem de SMS birinciliklerinde istikrarını koruyan Yiğit Poyraz'ın özel hayatı merak ediliyor. Yiğit Poyraz, Mavi takımda yarışıyor. İşte Survivor Poyraz hakkında merak edilenler...

SURVİVOR POYRAZ BOYU KAÇ?

1.80 boyundadır.

YİĞİT POYRAZ KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir.

Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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